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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي يؤكد دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

الخميس 25/مارس/2021 - 03:49 م
السيسي
السيسي
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا في جميع المجالات وأمام جميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية من أجل نجاحها في إدارة المرحلة التاريخية الحالية، والوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم الخميس، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي أكد ثبات الموقف المصري الهادف لتحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، والذي ينبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار، وتمتع ليبيا بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي شدد أيضًا على أن مصر على أتم استعداد لتقديم خبراتها للحكومة الليبية في مختلف المجالات، لاستعادة المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، خاصةً تلك الأمنية والشرطية بهدف تحقيق أولويات الأمن والاستقرار.
السيسي يؤكد دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا
السيسي يؤكد دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا
السيسي يؤكد دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا
السيسي يؤكد دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا
السيسي يؤكد دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا
السيسي يؤكد دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا
السيسي يؤكد دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا
السيسي يؤكد دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

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