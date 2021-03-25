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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مؤتمر طبى يكشف أحدث مضاعفات كورونا: «يسبب تساقط الشعر»

الخميس 25/مارس/2021 - 03:23 م
مؤتمر طبى
مؤتمر طبى
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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قالت الدكتورة هدي منيب، أستاذ أمراض الجلدية بطب عين شمس، إن الدراسات والأبحاث أثبتت أن ضمن مضاعفات فيروس كورونا المستجد، تساقط الشعر بشكل كبير خلال 3 أو 4 شهور من الإصابة مع بعض الحالات.

جاء ذلك اليوم خلال فعاليات المؤتمر الدولي للجلدية والتجميل، برئاسة الدكتور عاصم فرج أستاذ أمراض الجلدية جامعة بنها، وبمشاركة أكثر من 3000 طبيب وخبير من أطباء الجلدية على مستوي العالم، وأيضا تحدث خلال المؤتمر أكثر من 25 خبيرا من أمريكا وآسيا وفرنسا وألمانيا وكندا والسعودية والإمارات واليمن والعراق، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.

وأضافت أن الموتمر تناول أحدث طرق الكشف عن سبب تساقط الشعر لكل حالة، وسبب التساقط سواء كان صلع وراثي أو تساقط عادي أو تساقط ناتج عن عيب خلقي.

في غضون ذلك، أوضح الدكتور عاصم فرج أستاذ أمراض الجلدية بطب بنها، أن هذا المؤتمر ينطلق بشكل دوري منذ عام ٢٠٠٨، وشهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية بمشاركة أفضل وأمهر أطباء الجلدية في العالم.

وتابع: المؤتمر هذا العام ناقش كل ما هو جديد في ما يخص أمراض الجلدية والتجميل مثل البوتكس والليزر والخطوط والتقشير الكيميائي، وذلك بجانب تناول أحدث العلاجات في أمراض الصدفية والبهاق، كما ضم عدد من الجلسات المذاعة خلال الإنترنت علي مدار فترة انعقاده التي تم من خلالهم مناقشة مشاكل الشعر بجميع أنواعها سواء كان صلع وراثي وتساقط الشعر وعلاج الندبات وشد الوجه بدون جراحة وحقن البلازما للوجه والشعر.

وأكد أن ضمن أهداف المؤتمر، الحرص علي تبادل الخبرات العلمية بين الأطباء المصريين والأجانب وعرض أحدث الأبحاث الخاصة بالجلدية والتجميل، وعرض كل ما هو جديد من تقنيات أو علاجات في مجال أمراض الجلدية والتجميل.
مؤتمر طبى يكشف أحدث مضاعفات كورونا: «يسبب تساقط الشعر»
مؤتمر طبى يكشف أحدث مضاعفات كورونا: «يسبب تساقط الشعر»
مؤتمر طبى يكشف أحدث مضاعفات كورونا: «يسبب تساقط الشعر»
مؤتمر طبى يكشف أحدث مضاعفات كورونا: «يسبب تساقط الشعر»

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