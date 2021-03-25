«الجارديان»: بيانات «أسترازينكا» الجديدة تظهر أن لقاح كورونا أقل فاعلية

أصدرت شركة الأدوية البريطانية السويدية "أسترازيكا"، بيانات إضافية تؤكد فعالية لقاح (كوفيد-19)، بعد أن أثيرت تساؤلات حول نتائج التجارب السريرية المؤقتة في الولايات المتحدة من قبل وكالة مستقلة.. غير أن البيانات الإضافية أشارت إلى أن اللقاح أقل فعالية قليلا - ولكن ليس بشكل ملحوظ - من النتائج المؤقتة المقترحة.وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية - في سياق تقرير أوردته في موقعها على شبكة الإنترنت اليوم الخميس - أن النتائج المؤقتة التي أصدرتها "أسترازينكا" يوم الاثنين في المرحلة الثالثة من التجربة السريرية لأكثر من 32 ألف شخص، كشفت أن اللقاح كان فعالا بنسبة 79٪ ضد الأعراض المرضية، وأنه فعال بنسبة 100٪ ضد الأمراض الشديدة والموت.ولكن بعد وقت قصير من نشر النتائج، قال مجلس مراقبة البيانات والسلامة في الولايات المتحدة إنه يشعر بالقلق من أن تكون "استرازينكا" ربما قد قدمت "معلومات قديمة" من التجربة، والتي أعطت "رؤية غير كاملة" للنتائج.. ورصد المعهد الوطني الأمريكي للصحة المخاوف التي أثارها مجلس الإدارة في بيان صحفي.وتعلقيا على ذلك، أصدرت "استرازينكا" اليوم البيانات الإضافية والتي قالت إنها تؤكد نتائج الفعالية من التحليل المؤقت.. وتم تقديم البيانات إلى مجلس مراقبة سلامة البيانات، كما تم إضافة 49 حالة إضافية إلى النتائج المعلنة سابقا.ونقلت الصحيفة البريطانية عن الشركة قولها - في بيان - إنه عندما تمت إضافة البيانات الجديدة، خلصت إلى أن: "فعالية اللقاح في منع أعراض (كوفيد-19) كانت 76٪، وتحدث خلال 15 يوما أو أكثر بعد تلقي جرعتين تفصل بينهما أربعة أسابيع".. وهذا أقل قليلا من نسبة ال 79٪ المبلغ عنها في الأصل.وأضاف البيان "بالإضافة إلى ذلك، كانت النتائج قابلة للمقارنة عبر الفئات العمرية، حيث بلغت فعالية اللقاح 85٪ لدى البالغين من العمر 65 عاما فأكثر".كما أظهرت النتائج أن اللقاح كان يتحمله المتلقون بشكل جيد ولم يتم تحديد أي مخاوف تتعلق بسلامة اللقاح.. بينما يبدو أن النتيجة تظهر فعالية أقل قليلا.. فإن الرقم الأحدث لديه فاصل ثقة يتراوح بين 68٪ إلى 82٪.. ما يعني أن هناك فرصة بنسبة 95٪ أن الفعالية الحقيقية للقاح تتراوح بين 68٪ إلى 82٪، مما يجعله مشابها للقاحات الأخرى؛ بما في ذلك لقاحات فايزر.. ومع إضافة المزيد من البيانات، عادة ما يتم إحكام فاصل الثقة ويوفر مزيدا من اليقين.ونسبت "الجارديان" إلى أستاذ علم الأوبئة بجامعة لاتروب في أستراليا، حسن فالي قوله -تعليقا على هذه النتائج- إن الفارق بين 76٪ و79٪ ليس كبيرا.