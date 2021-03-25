رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الجارديان»: بيانات «أسترازينكا» الجديدة تظهر أن لقاح كورونا أقل فاعلية

الخميس 25/مارس/2021 - 03:22 م
لقاح استرازينيكا
لقاح استرازينيكا
أ ش أ
طباعة
أصدرت شركة الأدوية البريطانية السويدية "أسترازيكا"، بيانات إضافية تؤكد فعالية لقاح (كوفيد-19)، بعد أن أثيرت تساؤلات حول نتائج التجارب السريرية المؤقتة في الولايات المتحدة من قبل وكالة مستقلة.. غير أن البيانات الإضافية أشارت إلى أن اللقاح أقل فعالية قليلا - ولكن ليس بشكل ملحوظ - من النتائج المؤقتة المقترحة.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية - في سياق تقرير أوردته في موقعها على شبكة الإنترنت اليوم الخميس - أن النتائج المؤقتة التي أصدرتها "أسترازينكا" يوم الاثنين في المرحلة الثالثة من التجربة السريرية لأكثر من 32 ألف شخص، كشفت أن اللقاح كان فعالا بنسبة 79٪ ضد الأعراض المرضية، وأنه فعال بنسبة 100٪ ضد الأمراض الشديدة والموت.

ولكن بعد وقت قصير من نشر النتائج، قال مجلس مراقبة البيانات والسلامة في الولايات المتحدة إنه يشعر بالقلق من أن تكون "استرازينكا" ربما قد قدمت "معلومات قديمة" من التجربة، والتي أعطت "رؤية غير كاملة" للنتائج.. ورصد المعهد الوطني الأمريكي للصحة المخاوف التي أثارها مجلس الإدارة في بيان صحفي.
وتعلقيا على ذلك، أصدرت "استرازينكا" اليوم البيانات الإضافية والتي قالت إنها تؤكد نتائج الفعالية من التحليل المؤقت.. وتم تقديم البيانات إلى مجلس مراقبة سلامة البيانات، كما تم إضافة 49 حالة إضافية إلى النتائج المعلنة سابقا.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الشركة قولها - في بيان - إنه عندما تمت إضافة البيانات الجديدة، خلصت إلى أن: "فعالية اللقاح في منع أعراض (كوفيد-19) كانت 76٪، وتحدث خلال 15 يوما أو أكثر بعد تلقي جرعتين تفصل بينهما أربعة أسابيع".. وهذا أقل قليلا من نسبة ال 79٪ المبلغ عنها في الأصل.

وأضاف البيان "بالإضافة إلى ذلك، كانت النتائج قابلة للمقارنة عبر الفئات العمرية، حيث بلغت فعالية اللقاح 85٪ لدى البالغين من العمر 65 عاما فأكثر".

كما أظهرت النتائج أن اللقاح كان يتحمله المتلقون بشكل جيد ولم يتم تحديد أي مخاوف تتعلق بسلامة اللقاح.. بينما يبدو أن النتيجة تظهر فعالية أقل قليلا.. فإن الرقم الأحدث لديه فاصل ثقة يتراوح بين 68٪ إلى 82٪.. ما يعني أن هناك فرصة بنسبة 95٪ أن الفعالية الحقيقية للقاح تتراوح بين 68٪ إلى 82٪، مما يجعله مشابها للقاحات الأخرى؛ بما في ذلك لقاحات فايزر.. ومع إضافة المزيد من البيانات، عادة ما يتم إحكام فاصل الثقة ويوفر مزيدا من اليقين.

ونسبت "الجارديان" إلى أستاذ علم الأوبئة بجامعة لاتروب في أستراليا، حسن فالي قوله -تعليقا على هذه النتائج- إن الفارق بين 76٪ و79٪ ليس كبيرا.

موضوعات متعلقة

حقيقة قيادة مروة السلحدار سفينة قناة السويس الجانحة

التعليم تزف بشرى سارة لطلاب الأول والثاني الثانوي

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021


الصور

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

الأكثر قراءة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

إعلان مسلسل نسل الأغراب رمضان 2021

ضبط 311 مهربًا للبشر فى النمسا خلال عام

إسبانيا: البلاد استقبلت 56 ألفًا و180 سائحًا خلال الربع الرابع

برنامج الأطفال «سيسامي ستريت» ينشر مقاطع فيديو للتوعية بالعنصرية

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

أطفال «أهل مصر» بمتحف جاير أندرسون

لقاءات أدبية وورش حكي بثقافة بني سويف

محاضرات وأمسيات شعرية وورشة فنية بـ«ثقافة الأقصر»

«قصة صورة» لـ نجيب محفوظ فى شارع التحرير