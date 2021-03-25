نقل سكرتير عام محافظة الإسماعيلية إلى قنا

قرر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، نقل اللواء تامر سعيد، سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، إلى قنا، كما شمل القرار تعيين مجدى عبد الحميد عناني رئيس مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، خلفا له.وأصدر وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لـ7 قيادات محلية.وأشار شعراوى إلى أن الحركة ضمت تعيين كلا من مجدي عبدالحميد عنانى من وظيفة رئيس مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية فى وظيفة سكرتيرًا عامًا لمحافظة الإسماعيلية، وتعيين اللواء أيمن محمد الشريف من وظيفة رئيس مدينة الأقصر لوظيفة سكرتير عام لمحافظة جنوب سيناء، كما شملت الحركة تعيين تامر سعيد محمد عياد من سكرتير عام الإسماعيلية إلى سكرتير عام محافظة قنا.وتعيين اللواء مجدي محمد الوصيف سكرتير عام مساعد جنوب سيناء في وظيفة سكرتير عام مساعد دمياط، ونقل اللواء هشام على الطويل من سكرتير عام مساعد البحر الأحمر إلى سكرتير عام مساعد جنوب سيناء، وتعيين اللواء عاطف محمد وجدي من رئيس مدينة الغردقة بالبحر الأحمر إلى سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر، وتعيين طارق لطفى حسين من محافظة أسوان إلى رئيس مدينة الأقصر.