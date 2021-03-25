ضبط عاطل ارتكب أفعالا خادشة للحياء بسكن طالبات في قنا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تصوير أحد الأشخاص حال تواجده بمنطقة سكن الطالبات في قنا، وقيامه بأعمال خادشة للحياء من شأنها التحرش بالطالبات.وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من تحديد الشخص المشار إليه (عاطل - مقيم بمحافظة قنا)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بجوار سكن الطالبات بمدينة قنا، وبمناقشته تبين أنه مهتز نفسيًا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.