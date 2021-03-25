مصرع شخص في انقلاب سيارة بمدخل طريق البرشا بملوي

لقي شخص مصرعه في حادث انقلاب سيارة بمدخل طريق البرشا التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقل الجثة لمستشفى ملوي العام، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفى ملوي العام، بوصول صبري محمود عبد الحي أبو الحسن 50 سنة، معلم أول بأحد المعاهد الأزهرية ويقيم أولاد سالم بحري مركز السلام بمحافظة سوهاج، جثة هامدة من ادعاء حادث انقلاب سيارة كان يستقلها.تبين من تحريات مباحث المركز أن الحادث وقع بمدخل طريق قرية البرشا عندما كان المجني عليه يستقل سيارة، ونتيجة انفجار أحد إطاراتها تسببت في انقلابها ومصرعه، وتم نقل جثته للمستشفى العام.تحرر عن الحادث المحضر رقم 2036 لسنة 2021 إداري مركز شرطة ملوي، وتولت النيابة العامة التحقيق تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، حيث صرحت بدفن الجثة بعد تسليمها لذويه.