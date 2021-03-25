لقاءات أدبية وورش حكي بثقافة بني سويف

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث عقد بيت ثقافة الفشن ندوة أدبية حول "كيفية كتابة الشعر" للشاعرين أحمد جلال وصفاء صلاح، تحدثا في البداية أنه لابد من تحديد الغرض من الكتابة واختيار موضوع الشعر، لأن الموضوع الذي تتناوله هو الذي يشعل الحس الداخلي في الشاعر وهناك أنواع كثيرة من الشعر المشهورة مثل النثر، الغزل لذلك حتى تتعلم مِن بحور الشعر عليك أن تتعلم قواعده.إلى جانب أمسية شعرية تضمنت قصيدة "سحابة وبتعدي، نفحة النصر، صوتك ندي"، بالإضافة إلى ورشة رسم عن الحيوانات الأليفة، وعقد نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة بني سويف محاضرة بعنوان "إنشاء وتنسيق عرض تقديمي" وذلك باستخدام باور بوينت مكون من خمس شرائح، كما قدم مسرح القصر عرض فني لفرقة الموسيقى العربية، إلي جانب اللقاء الخاص بنادي الأدب بمشاركة شعراء بني سويف ومناقشة كتاب "ديوان جرير" تأليف محمد بن حبيب وكتاب المحافظة.أعد قصر شرق النيل ورشة حكي عن "الصدق" وتحدث عن الصدق بأنه فضيلة من الفضائل وقول الحق ويعد من مكارم الأخلاق وهو عكس الكذب ويعد سمة حسنة لها مكانة عظيمة عند أغلب المجتمعات وفي العديد من الأديان والمعتقدات، كما أقيم اللقاء الخاص بنادي أدب تحت التأسيس حول "تاريخ الحركة الأدبية في محافظة بني سويف" أداره الشاعر عمرو الروبي، بالإضافة إلي محاضرة عن "فضل الآم" تناولت دور الأم الكبير في المجتمع، فهي تقوم بتربية وتنشئة أبنائها، بحث يكونون الثمرة الصالحة للمجتمع، ويكون لهم دور بناء وفعال في مجتمعهم، فالأم الصالحة هي خير للمجتمع كله.ونظم بيت ثقافة أبوصير الملق محاضرة حول "كيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة" تناول فى الحديث طرق وكيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة في الأسرة والمجتمع، بما لا ينقصهم حقوقهم أو يتسبب فى إيذاء مشاعرهم، كما تحدث عن دور الدولة المصرية الرائد في الاهتمام ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، إلى جانب عقد محاضرة عن الأم وتأثيرها في المجتمع.