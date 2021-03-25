محاضرات وأمسيات شعرية وورشة فنية بـ«ثقافة الأقصر»

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "ليلة النصف من شعبان".وأوضح محمد أحمد إبراهيم، أن ليلة النصف من شعبان من الليالي المباركة وهى ليلة النفحات، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي وألقي قصيدتى "وقت، سراب"، كما أقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر عادل دنقل وألقى قصيدة "الرسالة الأخيرة"، بينما قدم قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر أحمد محمد على وألقى قصيدة" فاصل"، وأقامت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "آداب الحديث" وتناول محمد محمد الصادق قواعد آداب الحديث وإختيار الموضوعات المفيدة وصدق الحديث والإستماع للآخرين فى الحديث وعدم التحدث بمعلومات خاطئة، بجانب ذلك عقد قصر حسن فتحى محاضرة بعنوان "اليوم العالمى للمرأة" وتحدثت سلوى جودة عن المرأة وأنها نصف المجتمع وتربى النصف الآخر، ويحتفل يوم 8 مارس من كل عام باليوم العالمى للمرأة تقديرا وإجلالها وتعزيزا لإنجازاتها ودورها فى المجال الاجتماعى والسياسى والاقتصادى ومظاهر الاحتفال بهذه المناسبة فى بعض الدول.وعقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "إدارة عملية الترميم للقي الأثرية"، وأوضح الباحث الأثري محمود سمير ما هي اللقي الأثرية وتقسيمها إلى نوعين "الآثار الثابتة، الآثار المنقولة للقي خاصة بالحياة اليومية" والاستخدامات الخاصة لها من الناحية الدينية وطقوس الجنازة مثل التوابيت، كما تحدث عن عملية استخراج اللقي الأثرية وأن لها عدد من البنود الهامة للحفاظ على أصالة الأثر والقيمة الأثرية التي عليها ونقله من التربة والدفن بحالة جيدة وتحديد الإمكانيات التقنية التي عليها الأثر وتقويتها بالمواد الخاصة بها، كذلك عملية التجميع لبعض اللقي الأثرية مثل العملات الأثرية، بجانب ذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي محاضرة بعنوان "بر الوالدين" وأوضح الشيخ حسام الغول خواص مكانة الوالدين عند المولى عز وجل وذكر ذلك فى القرآن الكريم والسنة.وأعد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "النوافذ الجصية" وتحدث د. محمد ربيع عن تاريخ ومثلث صناعة النوافذ الجصية وتعريفها ومكوناتها ومراحل صناعتها، كما عقد القصر محاضرة بعنوان "من فرعون موسى"، وتحدث الدكتور محمد إمام عن اتهام رمسيس الثانى ومعنى كلمة فرعون ومن هو الفرعون، بالإضافة إلى ذلك قدم القصر عرض فني لفرقة الأقصر للآلات الشعبية غناء المطرب الشعبي قرشى العزب وألقى موال "من نظرة واحدة" وأغنية "بتناديني تاني ليه"، كما أعد عرض لفرقة الأقصر للموسيقية العربية تضمن أغنيتى" ماقالي وقولتله، زينة"، كذلك نفذ قصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية رسم لوحات فنية تعبر عن شكر الأم بمناسبة عيد الأم نفذتها الدكتورة حنان يوسف، كما أقام قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة نول وكيفية عمل مفرش بالنول تنفيذ سعاد أحمد، بينما قدم قصر ثقافة الطفل عرض كورال الأطفال بمناسبة عيد الأم غناء الموهبة فاطمة تدريب حجاج أحمد على.