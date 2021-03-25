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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع

الخميس 25/مارس/2021 - 03:19 م
جريدة الدستور
اكرم عمران
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تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى ختام تعاملات اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، بدعم من استمرار الضغوط البيعية على الأسهم المكونة للمؤشرات الثانوية، مقابل المشتريات على الأسهم القيادية والثقيلة بالسوق، والتي عكست أداء كل مؤشر.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 1.57%، ليغلق عند مستوى 10870 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1951 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.52%، ليغلق عند مستوى 13149 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 4203 نقاط.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.67%، ليغلق عند مستوى 1842 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.22%، ليغلق عند مستوى 2788 نقطة.

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