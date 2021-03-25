البرازيل: إعطاء 17.5 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أنه تم إعطاء 17.5 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في البرازيل حتى اليوم.وحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بنحو 670 ألفا و736 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين 1.2 عام.وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في البرازيل قبل نحو تسعة أسابيع.