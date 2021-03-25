وزير داخلية لبنان: الأزمات الاقتصادية أصبحت تضغط على الأوضاع الأمنية

أكد وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، أن لبنان كان ولا يزال خط الدفاع الأول للتصدي للإرهاب من أجل المحافظة على أمن الدول العربية جميعا، مشددا على أن بلاده حريصة على التمسك بالتضامن العربي، وتحصين كافة منظومات الأمن القومي في البلدان العربية.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الداخلية اللبناني خلال مشاركته في الدورة الـ38 لمجلس وزراء الداخلية العرب عبر تقنية (زوم).وقال الوزير: "لم يعد باستطاعة لبنان تحمل الأعباء الأمنية المتزايدة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، لبنان بحاجة ماسة لوقوفكم بجانبه ومساعدته ومساعدة أجهزته الأمنية، كما كنتم دائما، خاصة وأن الخلايا الإرهابية بدأت في إعادة تنظيم نفسها، بالإضافة لقيامها بإنشاء شبكات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي لزعزعة مجتمعاتنا".وحذر قهمي من أن الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية والمعيشية، أصبحت تضغط على الأوضاع الأمنية، الأمر الذي يهدد بانهيار "شبكة الأمان" التي تقوم بحماية لبنان واللبنانيين والقاطنين فيه.وأضاف: "لبنان يحتاجكم أكثر من أي وقت مضى، بعدما أصبح مهددا بالتشتت والتلاشي والزوال، إن التحديات التي تواجه مجتمعاتنا، لا سبيل لمواجهتها وصدها إلا بوحدتنا وتضامننا وتكافلنا، أنتم أيها الإخوة العرب، كما سبق أن كنتم، الملاذ الأول والأمل الأخير للبنان".