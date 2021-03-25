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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

6 شباب من قارات العالم المختلفة يلقون كلمة الشباب في اليوم العالمي للمسرح

الخميس 25/مارس/2021 - 03:06 م
كلمة الشباب في اليوم
كلمة الشباب في اليوم العالمي للمسرح
حسين الجندي
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للعام الثاني علي التوالي يقع اختيار إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، علي ستة شباب مسرحيين من قارات العالم المختلفة لإلقاء كلمة اليوم العالمي للمسرح، ومنهم من فاز بجوائز المهرجان الدولية خلال الخمس دورات السابقة من عمر المهرجان، وهو التقليد الذي دشنته إدارة شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي العام الماضي ايمانا بدور الشباب الفعال في المسرح، ليكون تقليدا جديدا يتبع كل عام ليعبر عن شباب المسرحيين وطموحاتهم وأحلامهم في مسيرة المسرح.

يقول المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان: منذ إطلاق الدورة الأولي من المهرجان ونحن نعمل علي خلق أجيالا من المسرحيين الشباب ليكتسبون خبراتهم من الممارسة والاحتكاك والتواجد الدائم لذلك قررت إدارة المهرجان تأسيس هذا التقليد العام الماضي، وكان الإختيار وقع علي الفنان والكاتب المسرحي المصري محمود جمال الشهير بمحمود حديني.

وأضاف الغرباوي أما هذا العام فتم اختيار 6 شباب من قارات مختلفة وهم: لوسيرو انجيلكا هيرناندز من المكسيك، وهي ممثلة وباحثة، فابيو اومادى – إيطاليا وهو مخرج واستاذ أكاديمي، مارجورى افالوس - ممثلة وراقصة من دولة تشيلي، تريفور كوب - ممثل ومخرج من دولة كندا، شيمى فوكومورى - ممثلة وراقصة من اليابان، يوسف الحشاش - ممثل ومخرج من الكويت.

وأشارت الدكتورة انجي البستاوي مدير المهرجان الي ان الكلمة سوف يتم بثها عبر صفحات المهرجان المختلفة علي مواقع التواصل الإجتماعي في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل الموافق 27 مارس، الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للمسرح.

يذكر ان مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والهيئة العامة لتنشيط السياحة، الهيئة الدولية للمسرح.
6 شباب من قارات العالم المختلفة يلقون كلمة الشباب في اليوم العالمي للمسرح
6 شباب من قارات العالم المختلفة يلقون كلمة الشباب في اليوم العالمي للمسرح
6 شباب من قارات العالم المختلفة يلقون كلمة الشباب في اليوم العالمي للمسرح
6 شباب من قارات العالم المختلفة يلقون كلمة الشباب في اليوم العالمي للمسرح
6 شباب من قارات العالم المختلفة يلقون كلمة الشباب في اليوم العالمي للمسرح
6 شباب من قارات العالم المختلفة يلقون كلمة الشباب في اليوم العالمي للمسرح
6 شباب من قارات العالم المختلفة يلقون كلمة الشباب في اليوم العالمي للمسرح
6 شباب من قارات العالم المختلفة يلقون كلمة الشباب في اليوم العالمي للمسرح
6 شباب من قارات العالم المختلفة يلقون كلمة الشباب في اليوم العالمي للمسرح
6 شباب من قارات العالم المختلفة يلقون كلمة الشباب في اليوم العالمي للمسرح
6 شباب من قارات العالم المختلفة يلقون كلمة الشباب في اليوم العالمي للمسرح
6 شباب من قارات العالم المختلفة يلقون كلمة الشباب في اليوم العالمي للمسرح

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