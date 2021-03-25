وظائف جديدة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر وظائف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عن طريق التعيين للعمل بكليات (الطب بنين القاهرة - بنين أسيوط - بنين دمياط - بنات القاهرة - بنات أسيوط - بنات دمياط - وكلية التمريض).الشروط العامةويشترط في من يتقدم للوظائف، أن يكون مستوفيًا للشروط والقواعد الواردة بقانون 103 لسنة 1961 وتعديلاته بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له.كما يشترط أن يكون المتقدم من خريجي جامعة الأزهر، والتقدم لذات الكلية المتخرج منها وبالنسبة لكليات البنات، يقتصر التقدم فيها للإناث فقط.كما يشترط في المتقدم، ألا يكون قد سبق فصله من الدراسات العليا أو مسجلا في تخصص غير المتقدم إليه والتقدم بشهادة من الدراسات العليا تفيد ذلك.وسيكون التعيين في وظيفة معيد بعقد لمدة عام يجدد في ضوء تقدم الطالب في دراسته والتزاماته في التخصص المطلوب من إحدى الجامعات المصرية.الأوراق المطلوبة1- صور الشهادات العلمية الحاصل عليها المتقدم والأصل للاطلاع.2 - صورة شهادة الإجازة العالية موضحا بها التقدير العام والمجموع الكلي وسنة التخرج والأصل للاطلاع.3 - صورة بيان بتقديرات سنوات الدراسة بالدرجات والتقدير الكلي والأصل للاطلاع.4 - صورة شهادة بقضاء فترة امتياز لمدة عام بالنسبة لخريجي كليات الطب والتمريض والأصل للاطلاع.5 - أصل الإفادة بقضاء مدة لا تقل عن 36 شهرا كطبيب مقيم في أحد مستشفيات الجامعة في التخصص المتقدم إليه بالأقسام الإكلينيكية موضحا بها تقديراته خلال تلك الفترة.6 - صورة شهادة الميلاد.7 - صورة الموقف من التجنيد.8 - صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.9 - 6 صور شخصية حديثة.10 - 3 نسخ من الرسائل والبحوث العلمية بالنسبة للمتقدم لوظيفة مدرس.11 - صحيفة الحالة الجنائية.ويراعى تسليم الطلبات وأصول المستندات عند التعيين ولن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها على موعد الإعلان أو التي ترد بالبريد أو التي ترد بعد انتهاء الموعد أو غير المستوفاة للشروط.