ضبط نصف طن سكر تمويني ناقص الوزن بمصنع تعبئة بالفيوم

تمكنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالفيوم، من ضبط سكر تموينى ناقص الوزن بمصنع تعبئة، من خلال تكثيف الحملات الرقابية على كل الأسواق وبتعليمات وإشراف المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة تموين الفيوم.وكانت الحملة برئاسة المهندس وليد حسان، مدير عام التجارة الداخلية والمفتشين محمد أنور رمضان، محمد موسي، وأحمد أبوغرب، ورائد حرب، ومحمد حمدى، حيث تم ضبط 500 كيلو سكر ناقص الوزن بمصنع تعبئة سكر تمويني بناحية تقسيم "فله" قسم ثان الفيوم، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.