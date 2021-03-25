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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وزير الداخلية يطالب بتفعيل أطر التعاون بين الدول الغربية لمكافحة الإرهاب

الخميس 25/مارس/2021 - 03:22 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لتوثيق وتدعيم روابط التعاون الأمني مع الدول العربية الشقيقة، شارك اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في أعمال الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والذى عقد عبر تقنية (الاتصال المرئي) بمشاركة وزراء داخلية الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة المستوى.

وتضمنت المناقشات عددًا من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك والمدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة لاعتماد التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدورية التي عقدت في نطاق الأمانة العامة للمجلس خلال العام الماضى بمشاركة ممثلين عن أجهزة الشرطة العربية.

وخلال الاجتماع ألقى اللواء محمود توفيق كلمة وزارة الداخلية المصرية، التي عرض خلالها النجاحات الأمنية التي حققتها أجهزة الوزارة على كل الأصعدة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتأهيل العنصر البشري، وحرصها على تحقيق مفهوم الأمن الشامل عن طريق التصدي للتنظيمات الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها وإفقادها القدرة على تجنيد عناصر جديدة بالتوازي مع جهود مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

كما دعا إلى ضرورة العمل على تعزيز أطر التعاون الأمنى فيما بين الدول العربية وتفعيل آليات تبادل المعلومات فيما بينها لإجهاض المحاولات التى تبذلها بعض العناصر الإرهابية الساعية إلى إعادة تنظيم صفوفها وإيجاد موطىء قدم لها فى عدد من دول المنطقة، مشيرًا إلى أهمية التعامل بشكل حازم مع المؤسسات والمنظمات الأهلية التى تتخذ من أعمال الإغاثة ستارًا لجمع التبرعات لأغراض إرهابية، والامتناع عن توفير ملاذات آمنة للعناصر المتطرفة أو دعمهم بمنصات إعلامية تساعدهم على ترويج أفكارهم الهدامة.

وأكد الوزير في ختام كلمته على دعم وزارة الداخلية المصرية ومساندتها لكل الإجراءات التى تتخذها الدول العربية الشقيقة لصون أمنها ومواجهة التهديدات الإرهابية التى تستهدف أراضيها.

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