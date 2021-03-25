محافظ الفيوم يُكرم الأمهات المثاليات بالديوان العام والوحدات المحلية

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الأمهات المثاليات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة، وقام بمنحهن شهادات تقدير ومبالغ مالية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ورانيا حسن مدير وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام.وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن وحدة تكافؤ الفرص "الوحدة المعنية بشئون المرأة" بديوان عام المحافظة، قد قامت بتنظيم مسابقة لاختيار الأمهات المثاليات على مستوى ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، موضحًا أنه تم اختيار 7 سيدات من بين 26 سيدة تقدمن للمسابقة.وأضاف أنه تم اختيار كل من السيدة منى عبدالله راغب، وسميرة سيد محمد، وفاتن فتحى محمد، من ديوان عام المحافظة، وسعاد فتحي عمر، ونادرة أحمد صالح من مركز إطسا، وهدى كامل فهيم من مركز طامية، وحنان فتحي ميزار من مركز أبشواي.خلال كلمته، قدم محافظ الفيوم خالص تهانيه القلبية للأمهات المكرمات، معربًا عن تقديره لدورهن البنّاء فى رعاية أسرهن ضاربين بتضحياتهن أروع الأمثلة، لافتًا إلى أن فضل الأم مذكور بجميع الأديان الساوية، وأن كل أم مصرية تعبر عن صورة مشرفة من صور الكفاح لتحديها الظروف التي واجهتها في تربية أبنائها حتى يكونوا صُنّاع المستقبل.وأكد المحافظ أن الدولة تولى المرأة اهتمامًا كبيرًا لمشاركتها الفعالة في كل المجالات، مشيرًا إلى أهمية دور الأم في تنشئة الأجيال على حب الوطن، وتربية نماذج صالحة تُسهم في خدمة المجتمع والنهوض به، مثمنًا كفاح المرأة العاملة في تأدية عملها ورعاية أسرتها.خلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم لقصص كفاح ونجاح الأمهات المثاليات، وأكد أن جميع الأمهات تاج على رءوسنا لن نستطيع أن نوفيهن حقوقهن ورحلة عطاءهن الممتدة طوال حياة كل منهن، دون انتظار كلمة شكر من أحد، موجهًا الأبناء بأن الإخلاص فى العمل وإثبات الذات هو أفضل هدية للأمهات.