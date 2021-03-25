محافظ الفيوم يُكرم الأمهات المثاليات بالديوان العام والوحدات المحلية

محافظ الفيوم يُكرم الأمهات المثاليات بالديوان العام والوحدات المحلية
الخميس 25/مارس/2021 - 03:15 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
كرّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الأمهات المثاليات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة، وقام بمنحهن شهادات تقدير ومبالغ مالية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ورانيا حسن مدير وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام.
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن وحدة تكافؤ الفرص "الوحدة المعنية بشئون المرأة" بديوان عام المحافظة، قد قامت بتنظيم مسابقة لاختيار الأمهات المثاليات على مستوى ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، موضحًا أنه تم اختيار 7 سيدات من بين 26 سيدة تقدمن للمسابقة.
وأضاف أنه تم اختيار كل من السيدة منى عبدالله راغب، وسميرة سيد محمد، وفاتن فتحى محمد، من ديوان عام المحافظة، وسعاد فتحي عمر، ونادرة أحمد صالح من مركز إطسا، وهدى كامل فهيم من مركز طامية، وحنان فتحي ميزار من مركز أبشواي.
خلال كلمته، قدم محافظ الفيوم خالص تهانيه القلبية للأمهات المكرمات، معربًا عن تقديره لدورهن البنّاء فى رعاية أسرهن ضاربين بتضحياتهن أروع الأمثلة، لافتًا إلى أن فضل الأم مذكور بجميع الأديان الساوية، وأن كل أم مصرية تعبر عن صورة مشرفة من صور الكفاح لتحديها الظروف التي واجهتها في تربية أبنائها حتى يكونوا صُنّاع المستقبل.
وأكد المحافظ أن الدولة تولى المرأة اهتمامًا كبيرًا لمشاركتها الفعالة في كل المجالات، مشيرًا إلى أهمية دور الأم في تنشئة الأجيال على حب الوطن، وتربية نماذج صالحة تُسهم في خدمة المجتمع والنهوض به، مثمنًا كفاح المرأة العاملة في تأدية عملها ورعاية أسرتها.
خلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم لقصص كفاح ونجاح الأمهات المثاليات، وأكد أن جميع الأمهات تاج على رءوسنا لن نستطيع أن نوفيهن حقوقهن ورحلة عطاءهن الممتدة طوال حياة كل منهن، دون انتظار كلمة شكر من أحد، موجهًا الأبناء بأن الإخلاص فى العمل وإثبات الذات هو أفضل هدية للأمهات.
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن وحدة تكافؤ الفرص "الوحدة المعنية بشئون المرأة" بديوان عام المحافظة، قد قامت بتنظيم مسابقة لاختيار الأمهات المثاليات على مستوى ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، موضحًا أنه تم اختيار 7 سيدات من بين 26 سيدة تقدمن للمسابقة.
وأضاف أنه تم اختيار كل من السيدة منى عبدالله راغب، وسميرة سيد محمد، وفاتن فتحى محمد، من ديوان عام المحافظة، وسعاد فتحي عمر، ونادرة أحمد صالح من مركز إطسا، وهدى كامل فهيم من مركز طامية، وحنان فتحي ميزار من مركز أبشواي.
خلال كلمته، قدم محافظ الفيوم خالص تهانيه القلبية للأمهات المكرمات، معربًا عن تقديره لدورهن البنّاء فى رعاية أسرهن ضاربين بتضحياتهن أروع الأمثلة، لافتًا إلى أن فضل الأم مذكور بجميع الأديان الساوية، وأن كل أم مصرية تعبر عن صورة مشرفة من صور الكفاح لتحديها الظروف التي واجهتها في تربية أبنائها حتى يكونوا صُنّاع المستقبل.
وأكد المحافظ أن الدولة تولى المرأة اهتمامًا كبيرًا لمشاركتها الفعالة في كل المجالات، مشيرًا إلى أهمية دور الأم في تنشئة الأجيال على حب الوطن، وتربية نماذج صالحة تُسهم في خدمة المجتمع والنهوض به، مثمنًا كفاح المرأة العاملة في تأدية عملها ورعاية أسرتها.
خلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم لقصص كفاح ونجاح الأمهات المثاليات، وأكد أن جميع الأمهات تاج على رءوسنا لن نستطيع أن نوفيهن حقوقهن ورحلة عطاءهن الممتدة طوال حياة كل منهن، دون انتظار كلمة شكر من أحد، موجهًا الأبناء بأن الإخلاص فى العمل وإثبات الذات هو أفضل هدية للأمهات.