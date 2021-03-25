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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 60 طن مخلفات وتراكمات في حملات نظافة بقرى المنيا

الخميس 25/مارس/2021 - 03:11 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم، عددًا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة والتراكمات أمام المدارس والوحدات الصحية بالقري، أسفرت عن رفع 60 طن مخلفات ونقلها إلى الظهير الصحراوي، كما أوقفت حالة بناء مخالف بدون ترخيص بقرية البرجاية.

وقال رضا مصطفى، رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، إن الوحدة واصلت أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع بقرية طوخ الخيل، وتم رفع 25 طن تراكمات قمامة ومخلفات من أمام المدارس والوحدات الصحية ومن الطرق العامة ومداخل القرى والعزب التابعة، تم نقلها إلى المقالب العمومية والظهير الصحراوي.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية تلة بحملة نظافة دخل القرية من الجهتين الغربية والشرقية نتج عنها رفع 15 طن قمامة.

وأضاف عماد محمود، رئيس قرية البرجاية، أنه تم إيقاف بناء وعمل تعديل مخالف على أعمال تشطيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح حمادة جمعة، رئيس قرية دمشير، أن قسم البيئة بالقرية قام بتنفيذ حملة لرفع المخلفات من قرى نزلة الفلاحين وعزبة زكريا ومدخل إدموا، حيث تم رفع 20 طن مخلفات زراعية وتراكمات قمامة.






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