ضبط 19 مخالفة تموينية فى مطروح

أعلن المحاسب حسن كمال الشيباني، مدير التموين بمطروح، عن شن حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية بكل من الحمام وبراني ومرسى مطروح، بالتنسيق مع قسم مباحث التموين لمتابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مرتكبي المخالفات.وقال الشيباني لـ"الدستور"، إن الحملات تمكنت من ضبط 19 مخالفة متنوعة هامة تضمنت ضبط سلع منتهية الصلاحية ومعروضة للبيع للمواطنين بأحد المحلات عبارة عن 382 عبوة مختلفة الحجم والشكل، تشمل علب جبن وصلصة وحلاوة وعصائر وسالمون وغيرها، فضلا عن إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية ومخالفات بترولية، بالإضافة إلى ضبط أحد مستودعات الدقيق البلدي تصرف في 86 شيكارة دقيق مستودعات.