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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أبطال مسلسل «حرب أهلية» يكشفون تفاصيله قبل عرضه في رمضان

الخميس 25/مارس/2021 - 03:00 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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تستعد منصة "شاهد VIP" لعرض مسلسل "حرب أهلية" في موسم رمضان المقبل، ويكشف أبطال المسلسل في تصريحات صحفية عن أدوارهم.

وتقول الفنانة الكبيرة يسرا، إنها تجسد طبيبة تجميل قوية وواثقة من نفسها ومن قدراتها، تكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجآت".

هي قصة مريم إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، التي تمرّ بمنعطفات غير متوقعة تقلب حياتها رأسًا على عقب، فتحاول لملمة أشلائها في مواجهة التحولات الطارئة في حياتها.

تنطلق يسرا من نجاح مسلسل "خيانة عهد" في رمضان الماضي، لتعد بنجاح أكبر في "حرب أهلية" هذا الموسم، مشيرة إلى "أنني أعمل مع المجموعة نفسها والمؤلفة من "العدل غروب"، والكاتب أحمد عادل، ومدير التصوير يوسف بارود، والمخرج سامح عبد العزيز". وترى أن "التعامل مع باسل خياط لأول مرة، هو أحد أكثر الأمور التي أسعدتني، إضافة إلى فريق الممثلين كأروى جودة، وجميلة عوض، وسينتيا خليفة". تتوقف يسرا عند أهمية فكرة تغيير الممثل لجلده شكلًا وموضوعًا، كي لا تكون خطواته متوقعة، وبالتالي يترك هامشًا لمفاجأة الجمهور".

وعن الشخصية التي تقدمها، تقول يسرا: "مريم هي طبيبة وصاحبة مستشفى تجميل، قوية وتعتمد على نفسها لكنها تكتشف في لحظة معينة أنها على وشك أن تخسر كل شيء، فتحاول جاهدةً حماية نفسها وعائلتها وابنتيها اللتيْن تمثلا كلّ حياتها".

من جانبه، يؤكد باسل خياط "أننا أمام مسلسل اجتماعي بامتياز، وهي المرّة الأولى التي أقدم فيها هذه النوعية من الأعمال في مصر". ويشير إلى "أنني اشتقت للعودة إلى مصر، وها أنا أجد نفسي أقف أمام الفنانة الأيقونة ضمن درامي واحد، وأنا واحد من جمهورها، لذا أتمنى أن يلمس الجمهور بيننا الكيمياء والانسجام على الشاشة". يتوقف خياط عند شخصيته في العمل، ليقول: "يوسف لديه وجهة نظر معينة، ضمن تركيبة درامية صاغها الكاتب أحمد عادل بطريقة محبوكة وذكية، لذا سنراه بصورة معينة أحيانًا.. وصورة مختلفة تمامًا في أحيانٍ أخرى". ويختم بالقول "أعتبر نفسي محظوظًا بالعمل مع الشركة المنتجة العريقة، ومع المخرج سامح عبد العزيز، وأتمنى أن يحقق المسلسل النجاح المتوقع له".

أما الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة القادمة حديثًا إلى مصر، فتقول "إسناد أحد الأدوار الأساسية إليّ في عملٍ بطلته النجمة يسرا هو بمثابة حظ جميل وفرصة كبيرة في وقتٍ واحد، فيسرا ملهمة لنا جميعًا".

وتضيف سينتيا: "تفرغت للتحضير قبل التصوير لأتمكن من اتقان الدور واللهجة معًا، فالتحدي هنا مزدوج"، وحول طبيعة الدور الذي تلعبه، تقول سينتيا: "أطل بدور نادين، وهي شخصية مركبة، وليست من النساء اللواتي نلتقي بهن كل يوم، لذا فقد كان لديّ صعوبة في فهم دوافعها وأسباب تصرفاتها، وهو الأمر الذي سيلمسه المشاهدون".

وتعرب أروى جودة عن مدى سعادتها بالعمل مع الفنانة الكبيرة يسرا، وتضيف: "بعد سنوات أمضيتُها في الدراما التلفزيونية والسينما ألتقي أخيرًا بالفنانة يسرا، ولا أدري بصراحة سبب تأخر هذا اللقاء، فلطالما كانت يسرا بالنسبة لي قامة وقيمة عظيمة".

وحول الشخصية التي تقدمها تقول أروى: "شخصية فريدة هي إنسانة وحيدة، تعيش بعيدًا عن أهلها على خلفية مشاكل مع والدها، كما أنها مرت بقصة حب فاشلة، قلبَت كيانها".

ويعتبر الكاتب أحمد عادل نفسه محظوظًا بأن يلتقي للعام الثاني على التوالي بالنجمة يسرا، والمخرج سامح عبد العزيز والشركة المنتجة. ويضيف: "تجمعني صداقة تمتد لأكثر من 10 سنوات مع يسرا بحكم عملي في مجال الإنتاج، وهذا الأمر سهّل علي أن أوصل إليها أفكاري، وكانت هي أكثر من ساندني في تجربتي الأولى. كما أنني حصلت على الدعم المعنوي من المخرج والشركة المنتجة، ولم يتعامل معي أحد منهم ككاتب يخوض أولى تجاربه الدرامية، بل عاملوني معاملة الكتّاب المحترفين".

ويضيف: "لن اخوض أكثر في تفاصيل القصة، فكلمة واحدة قد تؤدي إلى حرق الأحداث، ولكنني أشدد على أن شخصية مريم التي تؤديها يسرا تخوض منعطفات عدة وتشهد الكثير من النقلات، ويمكن وصف العمل بأنه يعكس صراعات أسرية قاسية".

يذكر أن مسلسل "حرب أهلية" هو من بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي وآخرين، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج "العدل جروب.

يُعرض مسلسل "حرب أهلية" على "شاهد VIP" في رمضان.

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