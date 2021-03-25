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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نواب تونسيون يتهمون حزب النهضة بترشيح «داعشي» للمحكمة الدستورية

الخميس 25/مارس/2021 - 02:58 م
الغنوشي
الغنوشي
منار أحمد
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شهد البرلمان التونسي، اليوم الخميس، تلاسن حاد بين النائب بالبرلمان التونسي، المنجي الرحوي، وحركة النهضة الإخوانية.

واتهم الرحوي، النهضة بترشيح داعشي وإخواني ينتمي لجمعية اتحاد العلماء المسلمين التي يرأسها يوسف القرضاوي لعضوية المحكمة الدستورية، حسبما أفادت قناة "العربية الإخبارية".

وفي التفاصيل، خلال مداخلته بالبرلمان في الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع تنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، اتهم النائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين المنجي الرحوي، الائتلاف الحاكم الذي كانت تقوده النهضة بالتخاذل خلال السنوات الماضية في إرساء المحكمة الدستورية، والتسريع هذا العام في تركيزها، بهدف عزل الرئيس قيس سعيد والإطاحة به من منصبه.

وردا على مداخلة الرحوي، قال النائب عن كتلة حركة النهضة، نور الدين البحيري "إن النائب المنحي الرحوي وعبير موسي وجهان لعملة واحدة"، مضيفا أن "الرحوي كان من بين الداعمين والموافقين على قائمة المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية عندما كان عضوا في كتلة الجبهة الشعبية''، الأمر الذي أثار غضب الرحوي الذي وصف البحيري بـ"مسيلمة الكذاب"، واتهم نواب النهضة بالمتاجرة بالدين وتدمير تونس وتجويع التونسيين، وقال موجها كلامه للنهضة ومستحضرا أبيات الشاعر أحمد فؤاد نجم "انتو دود الأرض والآفة المخيفة، أنتو ذرة رمل في عينين الخليفة، أنتو كرباج المظالم والمآسي، انتو علة في جسم بلدي، أنتو جيفة".

وكان قد صادق البرلمان التونسي على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية عدد 392018 برمّته بـ 111 نعم، 08 احتفاظ ودون رفض.

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