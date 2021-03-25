1360 إصابة بفيروس كورونا فى ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة المالیزیة الیوم الخمیس، تسجیل 1360 إصابة جدیدة بفیروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ماليزيا إلي 338 ألفا و168 إصابة.وقال المدیر العام للصحة المالیزیة الدكتور نورھشام عبدالله، وفق وكالة الأنباء الماليزية، إنه تم تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلي 1248 حالة، فيما تم تسجيل 1491 حالة شفاء ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 322 ألفا و416 حالة.