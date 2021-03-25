إغلاق مدخل بورسعيد من محور 30 يونيو 24 ساعة

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، إغلاق مدخل المحافظة من اتجاه محور 30 يونيو بالحي الإماراتي لمدة 24 ساعة، من السادسة صباح الجمعة وحتي السادسة من صباح السبت.وأوضح محافظ بورسعيد، أن إغلاق مدخل المحافظة يأتي لنقل منفذ الحي الإماراتي إلى موقعه الجديد على مدخل 30 يونيو، بعد انتهاء أعمال التطوير، في إطار تجميل مداخل المدينة.وأضاف الغضبان، أن المنفذ في موقعه الجديد تم تصميمه على نفس طراز منفذ الجميل، نظرًا لأهمية موقعه على محور 30 يونيو.