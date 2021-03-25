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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق مدخل بورسعيد من محور 30 يونيو 24 ساعة

الخميس 25/مارس/2021 - 03:01 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، إغلاق مدخل المحافظة من اتجاه محور 30 يونيو بالحي الإماراتي لمدة 24 ساعة، من السادسة صباح الجمعة وحتي السادسة من صباح السبت.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن إغلاق مدخل المحافظة يأتي لنقل منفذ الحي الإماراتي إلى موقعه الجديد على مدخل 30 يونيو، بعد انتهاء أعمال التطوير، في إطار تجميل مداخل المدينة.

وأضاف الغضبان، أن المنفذ في موقعه الجديد تم تصميمه على نفس طراز منفذ الجميل، نظرًا لأهمية موقعه على محور 30 يونيو.
إغلاق مدخل بورسعيد من محور 30 يونيو 24 ساعة
إغلاق مدخل بورسعيد من محور 30 يونيو 24 ساعة

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