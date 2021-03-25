غدًا.. عرض مسرحية «الطريق إلى المليون» على MBC مصر

تعرض قناة "MBC مصر"، غدًا الجمعة، في تمام الثامنة مساءً، أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "الطريق إلى المليون"."الطريق إلى المليون"، تدور أحداثها في إطار كوميدي حول ثلاثة أصدقاء يُحاولون سرقة أحد محال المجوهرات، ويكتشفون فجأة أنهم اقتحموا قسم شرطة بدلًا من محل المجوهرات، ما يُسبب لهم العديد من المشاكل وذلك في إطار كوميدي ساخر يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.يشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.تُعرض مسرحية "الطريق إلى المليون" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعة الساعة 8:00 مساءً.