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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: تعاملنا بالمثل مع خطوات كندية غير ودية

الخميس 25/مارس/2021 - 03:07 م
لافروف
لافروف
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن أن روسيا ردت نهاية العام الماضي على كندا وفق مبادئ المعاملة بالمثل.

وذكرت الوزارة، في تقرير لها في السياسة الخارجية لروسيا في عام 2020، أنه في إطار المعاملة بالمثل، استجبنا بشكل كافٍ للإجراءات غير الودية للبلد الأمريكي الشمالي، ودعونا في الوقت نفسه أوتاوا إلى الدخول في حوار قائم على احترام مصالح بعضنا البعض، والتنمية غير المسيسة للتعاون الثنائي في القطب الشمالي وللاتصالات الإقليمية والاقتصادية.

وأضاف أن العلاقات مع كندا ظلت خلال العام الماضي عند مستوى منخفض للغاية، على الرغم من تشجيع موسكو للعلاقات التجارية الثنائية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري انخفض بنسبة 34.6% مقارنة بعام 2019 وبلغ 1.14 مليار دولار، على الرغم من تشجيعنا للاتصالات بين دوائر الأعمال في البلدين.

وكانت الحكومة الكندية فرضت الأربعاء الماضي عقوبات على تسعة مسؤولين روس رفيعي المستوى بسبب الوضع حول أليكسي نافالني.

وشملت قائمة العقوبات الكندية، رئيس هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، الكسندر بورتنيكوف، ورئيس الهيئة الفيدرالية لتنفيذ العقوبات ألكسندر كالاشنيكوف، والنائب الأول لرئيس الديوان الرئاسي الروسي سيرغي كيريينكو، والنائب العام إيجور كراسنوف.. وسيجري وفق هذه العقوبات منع هذه الشخصيات من دخول كندا، كما سيتم تجميد جميع حساباتهم المصرفية المحتملة في هذا البلد.

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