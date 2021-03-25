الثلاثاء المقبل.. انطلاق متلقى ريادة الأعمال للمصريين الأفارقة

تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، ملتقى لتفعيل دور التقارب الإفريقي في دعم مشاريع ريادة الأعمال بالقارة السمراء، الثلاثاء المقبل، بحضور لفيف من أعضاء الدول الإفريقية، عبر الفيديو كونفرانس.وأوضح «الشرقاوي» أن الملتقى يناقش كيفية خلق بيئة عمل متكاملة ومتنوعة تربط القارة الإفريقية كلها ببعض ومدى الاستفادة من قصص النجاح لتدعيم العلاقات، بالإضافة إلى تقديم مفهوم التقارب في ريادة الأعمال وأهميته.وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال أن الملتقى سيناقش التحديات التي تواجه صعوبة في إقامة التقارب بين رواد الأعمال وكيفية عمل تقارب يربط بين الدول وليس الأفراد بمجال ريادة الأعمال.