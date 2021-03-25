وزيرا خارجية سلطنة عمان والبوسنة والهرسك يبحثان التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية العماني السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، مع نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة خارجية البوسنة والهرسك الدكتورة بصيرة توركوفيتش، علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.كما تبادل الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس - وجهات النظر حول عدد من القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة لمكافحة جائحة "كورونا".