أحداث «موسى» تكشف تخلي محمد رمضان عن الجلباب الصعيدي

كشف السيناريست ناصر عبدالرحمن عن صورة من كواليس مسلسل "موسى"، والذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، ويعرض في السباق الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات.وظهر محمد رمضان بصحبة سيناريست ومؤلف المسلسل من خلال الصورة، ولكن كانت المفاجأة هو عدم ظهور رمضان بالملابس الصعيدية التي ظهر بها في أكثر من صورة أخرى ضمن كواليس المسلسل، حيث ارتدى "بدلة" تكشف عن تطورات في شخصية "موسى" التي يقدمها.ومسلسل "موسى" من إخراج محمد سلامة، ومن بطولة سمية الخشاب وصبري فواز وفريدة سيف النصر ورياض الخولي وآخرون، وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.