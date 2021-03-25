فلسطين وسوريا تبحثان آخر مستجدات القضية وتعزيز التعاون الإعلامي

بحث مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبدالهادي، خلال لقائه اليوم الخميس، مع وزير الإعلام السوري عماد سارة، آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين وتعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين.واستنكر «عبدالهادي»، في اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الإعلام بدمشق، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استمرار إسرائيل في انتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومواصلة الاستيطان والاعتقالات وتدمير المنازل.وتطرق إلى أهمية قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بفتح تحقيق جنائي للحالة بفلسطين، مشيرًا إلى أن هذا القرار يُعزز فاعلية وجدوى ومصداقية الطريق الذي شقته القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، ويؤكد استقلالية القرار الفلسطيني الذي اتخذ هذه الخطوة رغم التهديدات والضغوط السياسية.واطلع «عبدالهادي» وزير الإعلام السوري على آخر المستجدات المتعلقة بالتحضيرات لإجراء الانتخابات الفلسطينية، وبصورة التحركات والجهود مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل تحريك العملية السياسية بناءً على مبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، برعاية الرباعية الدولية ضمن آلية متعددة الأطراف من أجل استئناف المفاوضات، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.وبدوره، رحب وزير الإعلام السوري بقرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح التحقيق الجنائي بالحالة في فلسطين، مشيرًا إلى أن الوقت حان لمعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على الجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني.وأكد موقف سوريا الدائم في دعم حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على خط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس وحق العودة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية من أجل عقد الانتخابات في موعدها.وأكد حرصه على استمرار التواصل من أجل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين، وأن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى، وأن مهمة الإعلام السوري الأولى كشف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.