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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

صناع الخير: نستهدف توزيع 150 طن مواد غذائية مع حلول شهر رمضان

الخميس 25/مارس/2021 - 03:23 م
مواد غذائية
مواد غذائية
سعيدة عامر
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بدأت مؤسسة صناع الخير للتنمية، وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى، وبالتعاون مع المحافظين، وبالشراكة مع عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية الكبرى الداعمة، فى تعبئة كراتين رمضان بهدف توزيع 150 طن مواد غذائية على الأسر غير القادرة فى أنحاء الجمهورية مع حلول شهر رمضان المعظم.

وأكد هانى عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصناع الخير، أن المؤسسة اعتمدت خطة عمل طموحة بدأت باختيار أجود المواد الغذائية وأكثرها أهمية للشرائح المستهدفة وتعبئتها، بما يضمن وصولها لمستهلكها فى أفضل صورة، يلى ذلك انطلاق فريق عمل صناع الخير المنتشر فى المحافظات المختلفة للبدء فى التوزيع، اعتمادًا على قاعة البيانات الكبيرة التى تمتلكها صناع الخير والتى تتضمن الأسر الأكثر استحقاقًا فى نطاقات الجمهورية، بخاصة فى قرى الصعيد الأشد احتياجصا وفى المناطق الحدودية وسكان الوديان والتجمعات البدوية.

وأشار عبدالفتاح إلى أن فريق عمل صناع الخير فى خطوات تنفيذه لخطة عمل توزيع كراتين رمضان ينسق بشكل كامل مع الجهات المعنية والسادة المحافظين ومديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات وعدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة فى القرى والنجوع وعدد كبير من الشباب المتطوعين، بما يمكن المؤسسة من الوصول بكرتونة المواد الغذائية إلى الأسرة الأكثر استحقاقًا فى منزلها، بما يحفظ كرامتها ويضمن الوصول إلى كل الأسر الأكثر استحقاقًا، وأن كل تلك الخطوات تتم وفقًا لإجراءات الحماية والوقاية والتباعد المتعبة بتوجيهات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من انتشار فيروس كرورنا.

وأضاف عبدالفتاح أن كرتونة المواد الغذائية من صناع الخير تحوى الواحدة منها 15 كيلو مواد غذائية تشمل الأرز والسكر والزيت والسمن وبقوليات وشاي بما يكفى أسرة مكونة من خمسة أفراد لأسبوع كامل.
صناع الخير: نستهدف توزيع 150 طن مواد غذائية مع حلول شهر رمضان
صناع الخير: نستهدف توزيع 150 طن مواد غذائية مع حلول شهر رمضان
صناع الخير: نستهدف توزيع 150 طن مواد غذائية مع حلول شهر رمضان
صناع الخير: نستهدف توزيع 150 طن مواد غذائية مع حلول شهر رمضان
صناع الخير: نستهدف توزيع 150 طن مواد غذائية مع حلول شهر رمضان
صناع الخير: نستهدف توزيع 150 طن مواد غذائية مع حلول شهر رمضان
صناع الخير: نستهدف توزيع 150 طن مواد غذائية مع حلول شهر رمضان
صناع الخير: نستهدف توزيع 150 طن مواد غذائية مع حلول شهر رمضان

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