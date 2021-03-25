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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل تعليم بنى سويف تجازى عدد من العاملين بمدرسة لتدنى مستوى النظافة

الخميس 25/مارس/2021 - 02:46 م
وكيل تعليم بنى سويف
وكيل تعليم بنى سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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أجرت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، اليوم الخميس، زيارة مفاجئة لمدارس 30 يونيو، حيث بدأت بتفقد روضة مدرسة الدعوة الإسلامية وأشادت وكيل الوزارة بانتظام العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وجهت وكيل الوزارة بضرورة تركيب السبورات الذكية لتكون وسيلة جذب الطلاب ومواكبة التطور التكنولوجي والاهتمام بحديقة المدرسة لتكون متنفس جيد ومناسب للأطفال.

كما تفقدت وكيل الوزارة مدرسة الأوائل، حيث تلاحظ عدد من المخالفات ووجهت بمجازات عدد من العاملين لتدنى مستوى النظافة والمخالفات الإدارية والاهمال في الإشراف اليومي.

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