وكيل تعليم بنى سويف تجازى عدد من العاملين بمدرسة لتدنى مستوى النظافة

أجرت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، اليوم الخميس، زيارة مفاجئة لمدارس 30 يونيو، حيث بدأت بتفقد روضة مدرسة الدعوة الإسلامية وأشادت وكيل الوزارة بانتظام العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.وجهت وكيل الوزارة بضرورة تركيب السبورات الذكية لتكون وسيلة جذب الطلاب ومواكبة التطور التكنولوجي والاهتمام بحديقة المدرسة لتكون متنفس جيد ومناسب للأطفال.كما تفقدت وكيل الوزارة مدرسة الأوائل، حيث تلاحظ عدد من المخالفات ووجهت بمجازات عدد من العاملين لتدنى مستوى النظافة والمخالفات الإدارية والاهمال في الإشراف اليومي.