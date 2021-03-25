السعودية تسجل 482 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 482 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 386 ألفًا و782 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 360 حالة شفاء جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 375 ألفًا و831 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 6 حالات وفاة جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.630 حالة منذ بداية الجائحة.