تفحم طفلين فى حريق بقنا

في حادث مأساوي، توفي طفلان عصر اليوم الخميس، وذلك بعد أن التهمت النيران جسديهما ما أدى إلى تفحمهما، بقرية بئر عنبر التابعة لمركز قفط، جنوبي محافظة قنا.وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد نشوب نيران هائلة داخل عشة في مزرعة بقرية بئر عنبر بمركز قفط.وأسفر الحريق، عن مصرع كل من محمد أحمد حمدان، 3 سنوات، ونجل عمه محمد سمير 4 سنوات، بعد أن التهمت النيران أجسادهم، بسبب اشتعال النيران داخل عشة.وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى، فيما تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.