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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«قصة صورة» لـ نجيب محفوظ فى شارع التحرير

الخميس 25/مارس/2021 - 03:10 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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كثيرة هي الصور التي ظهر فيها الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ وهو يتصفح الجرائد سواء في مكتبه أو على المقاهي التي كان يعتاد على الجلوس بها مع أصدقائه من الأدباء والمثقفين، كمقهى ريش، علي بابا، زقاق المدق، الفيشاوي، قشتمر، وديليس.

وفي هذه الصورة القديمة ظهر فيها أديب نوبل بشارع التحرير، يعود تاريخها لعام 1989، التقطها له كريس ستيل بركنز ونشرت بوكالة ماجنوم، مارا بالشارع للجهة المقابلة، وكان ممسكا بعدد من جريدة الأهرام، وظهر وهو يرتدي بدلة أنيقة وطاقية نظارة شمسية.

يُعد نجيب محفوظ أول أديب عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب، كان قد بدأ الكتابة منذ الثلاثينيات، واستمر حتى 2004.

تدور أحداث جميع رواياته في مصر، وتظهر فيها سمة متكررة هي الحارة التي تعادل العالم، ومن أشهر أعماله: الثلاثية، وأولاد حارتنا، والتي مُنعت من النشر في مصر منذ صدورها وحتى وقت قريب، بينما يُصنف أدب محفوظ باعتباره أدبا واقعيا، فإن مواضيع وجودية تظهر فيه، ويُعد أكثر أديب عربي نُقلت أعماله إلى السينما والتليفزيون.

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