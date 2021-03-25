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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تغلق 364 مسجدًا بسبب كورونا

الخميس 25/مارس/2021 - 03:01 م
السعودية تغلق مسجدًا
السعودية تغلق مسجدًا
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، إغلاق 7 مساجد جديدة بعد الكشف عن 7 حالات تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي المساجد التي تم إغلاقها بالمملكة 364 مسجدًا.

وقالت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»: «أغلقت وزارة الشئون الإسلامية اليوم 7 مساجد مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين».

وأشارت وزارة الشئون الإسلامية، إلى أن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 46 يومًا، بلغ 364 مسجدًا، تم فتح 347 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار حرص المملكة على سلامة مرتادي بيوت الله.
السعودية تغلق 364 مسجدًا بسبب كورونا
السعودية تغلق 364 مسجدًا بسبب كورونا

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