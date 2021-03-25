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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الهجرة: مصر تشهد عهدا غير مسبوق في تمكين المرأة

الخميس 25/مارس/2021 - 02:38 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
وفاء علي
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كرم المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واختارها المجلس شخصية العام، في حضور السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتورة راندا رزق الأمين العالم للمجلس العربي، بحصولها على جائزة "المرأة العربية للمسئولية المجتمعية".

جاء ذلك ضمن فعاليات إطلاق المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية النسخة الثالثة من يوم المرأة العربية، تحت رعاية جامعة الدول العربية، وهو المنتدى الأول من نوعه للمرأة والمسئولية المجتمعية تحت مظلة الجامعة، وبالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية والشركاء.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة عن شكرها واعتزازها بتكريم المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية في النسخة الثالثة من يوم المرأة العربية، تحت رعاية جامعة الدول العربية، قائلة إن التكريم عندما يأتي من مؤسسة بهذا الثقل يعد وساما افتخر به ومسئولية جديدة على تحملها وحافزا لتقديم مزيدا من الجهد والعمل لصالح تلبية احتياجات المصريين بالخارج، وفي الاستراتيجية الوطنية لربطهم مواطنينا بالخارج بوطنهم مصر.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المرأة العربية أثبتت قدرتها الكبيرة على تحمل أثقل المسؤوليات والملفات واستطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا في مختلف المواقع، مؤكدة أن مصر تشهد عهدا غير مسبوق في تمكين المرأة ويعكس ذلك صواب رؤية الدولة المصرية في محاولات تمكين المرأة المستمرة حتى أصبح واقعا ملموسا بتواجد 8 وزيرات بالحكومة المصرية، كذلك حصول المرأة على نسبة تمثيل أكبر بمجلس النواب المصري، هذا فضلا عن نواب المحافظين من الشابات وغيرهن من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وخلال كلمتها أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن علينا جميعا مسئولية مجتمعية تجاه وطننا مصر، مشيدة بدور المرأة المصرية بالخارج وما تبذله من الجهود في سبيل الدفاع عن قضايا الوطن، وظهر ذلك جليا في الوقفات التي نظمتها المرأة المصرية أمام البيت الأبيض للدفاع عن حق مصر في مياه النيل، كذلك الدور الهام التي لعبته المرأة المصرية أثناء أزمة العالقين المصريين بالخارج وما قدمت من مساعدات متنوعة ساهمت بها في حل الأزمة.

كما اقترحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إطلاق حوار يجمع بين شباب المصريين الدارسين بالخارج وشباب الدارسين العرب بمصر، بالتعاون مع المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، بهدف بناء علاقات بين هذه الأجيال العربية الناشئة، نؤكد من خلاله على الثوابت العربية المشتركة، وبث مبدأ الوحدة والمحبة والترابط بين هذه الفئة، حيث لديهم القدرة الكبيرة على إيصال صوت كل العرب وتصدير صورة تملؤها التفاهم والمحبة بين أجيال العرب الجديدة.

ويأتي تكريم السفيرة نبيلة مكرم، لدورها الهام في في إطلاق عدد من المبادرات والأنشطة ذات البعد الوطني، من بينها المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" للحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء في نفوس الأجيال الناشئة من المصريين بالخارج، كذلك أنشطة الوزارة من معسكرات وملتقيات استهدفت تعريف هذه الفئة بمفاهيم الأمن القومي لتحصينهم من محاولات الاستقطاب التي يعرضون لها بالخارج، هذا بالإضافة لدور السفيرة نبيلة مكرم في تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية والعمل على توفير بدائل هجرة أمنة، من خلال تدريب وتأهيل الراغبين في العمل بالخارج.

فضلا عن جهودها المبذولة من أجل تسليط الضوء على نجاحات المرأة المصرية بالخارج والاعتزاز بدورها المحوري في الحفاظ على اسرتها كذلك رفع اسم مصر عاليا بما تحققه من إنجازات، والاستفادة من تجاربهم في خطط الدولة لتنمية مستدامة وتجسد ذلك في مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، بالإضافة لإطلاق مبادرة "مصرية بـ100 راجل" لدمج المرأة المصرية بالخارج في المساهمة والعمل على الترويج لمصر خارجيا، بالإضافة للمشاركة في تنمية الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وجاء تكريم المجلس للسيدات الرائدات اللاتي حصلن على جائزة المسؤولية المجتمعية لهذا العام وفقا لمعايير موضوعية لاختيارهن في 4 ميادين أساسية تضم: الثقافة والدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والإعلامية والدولية والتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية وتمكين المرأة والشباب.

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