أثر الصدق على الفرد والمجتمع بثقافة الإسكندرية

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة الإسكندرية، عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقدت مكتبة النزهة ندوة بعنوان "فضيلة الصدق وأثره على الفرد والمجتمع" بحضور كل من الشيخ حسام رمضان والشيخ محمد كمال الفخراني من منطقة وعظ الإسكندرية، تناولا خلالها فضل الصدق وأثره على الفرد وما يمنحه له من طمأنينة وسكينة للنفس وأثره في نماء المجتمع وتصالحه وصفاء نفوس أفراده، مع تقديم مواقف من حياة الرسول الكريم.وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أقام بيت ثقافة أبوقير محاضرة بعنوان "تحية وتقدير لأيقونة نجاح الأسرة والمجتمع" بمركز شباب البرنس، تحدثت خلالها الباحثة زينب محمد طه، عن دور المرأة فى بناء الأسرة الصغيرة وكذلك دورها في نهضة المجتمع مقدمة نماذج للمرأة المصرية وأبرز إسهاماتهن في المجالات المختلفة، منهن نبوية موسى، صفية زغلول وروز اليوسف، كما أعد قصر ثقافة الأنفوشي محاضرة بعنوان "المرونة النفسية والتفاؤل" تحدثت منى الكيال عن أهمية تعزيز التفكير الإيجابي، ودور التفاؤل في استمرار الحياة.ونظم القصر لقاء بعنوان "الرومانسية وأهميتها في الأدب والشعر" بحضور الكتّاب حسام أبوالعلا، محمد المراكبى، وفاطمة وهيدى ناقشوا خلالها كيف حافظت الرومانسية فى الرواية والقصة على نفس المساحة التى كانت عليها فى فترات سابقة، وأبرز الموضوعات التى أصبحت تستحوذ على اهتمام القارئ.وبمناسبة عيد الأم والربيع أقامت ثقافة الطفل بالفرع ورشة فنية بالتعاون مع قصر الأنفوشى لمدة ٣ أيام تضمنت مشاهدة فيلم الرسوم المتحركة (frozen 2) ومناقشته وتطبيق الرسوم على الورق، وعمل تصميمات تعبر عن الأمومة، بالإضافة إلى ورشة مماثلة باستخدام الألوان المختلفة بقسم المواهب، كما نفذ مرسم الفنون التشكيلية ورشة رسم مناظر طبيعية بألوان الأكريليك لمدة يومين، بينما نظم بيت ثقافة ٢٦ يوليو زيارة لمتحف الفنون الجميلة تضمنت رسم اسكتشات متحفية.