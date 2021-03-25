ضبط 6 أطنان طحينة وسمسم وزيت حار فاسد فى الغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الخميس، من ضبط 6 أطنان طحينة وسمسم وزيت حار غير صالحة للاستهلاك، داخل مصنع طحينة غير مرخص، قبل طرحها للبيع بالأسواق.تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن الرقابة التموينية، من ضبط 6٫25 طن "سمسم – طحينة – زيت حار" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، ومستلزمات إنتاج، و2500 عبوة فارغة وإستيكرات لزوم التعبئة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الطحينة بدون ترخيص بنطاق المحافظة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.