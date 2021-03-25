مواجهة بين المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش ووالدته

أخطرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الخميس، بتسليم طفل مستشفى أبو الريش المختطف من سيدة لعدم إنجابها، إلى والدته وابيه، الذين استقبلاه بالأحضان والبكاء وعدم التصديق بأنه على قيد الحياة.وأجرت النيابة العامة مواجهة قانونية بين والدة طفل أبو الريش المخطوف، والمتهمة باختطافه.وأكدت المتهمة بعدم معرفتها بوالدة الطفل، ولا ترغب في الانتقام منها، وأنها راقبتها منذ دخولها المستشفى.ونسبت النيابة للمتهمة تهمة انتحال صفة طبيبة من خلال ارتداء البالطو الأبيض الخاص بالأطباء، واستخدام تلك الحيلة في خطف الطفل محمد حمادة، وقررت النيابة حبس المتهمة وزوجها العرفي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.