مواجهة بين المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش ووالدته

مواجهة بين المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش ووالدته
الخميس 25/مارس/2021 - 02:35 م
نجلاء رفاعيطباعة
أخطرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الخميس، بتسليم طفل مستشفى أبو الريش المختطف من سيدة لعدم إنجابها، إلى والدته وابيه، الذين استقبلاه بالأحضان والبكاء وعدم التصديق بأنه على قيد الحياة.
وأجرت النيابة العامة مواجهة قانونية بين والدة طفل أبو الريش المخطوف، والمتهمة باختطافه.
وأكدت المتهمة بعدم معرفتها بوالدة الطفل، ولا ترغب في الانتقام منها، وأنها راقبتها منذ دخولها المستشفى.
ونسبت النيابة للمتهمة تهمة انتحال صفة طبيبة من خلال ارتداء البالطو الأبيض الخاص بالأطباء، واستخدام تلك الحيلة في خطف الطفل محمد حمادة، وقررت النيابة حبس المتهمة وزوجها العرفي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وأجرت النيابة العامة مواجهة قانونية بين والدة طفل أبو الريش المخطوف، والمتهمة باختطافه.
وأكدت المتهمة بعدم معرفتها بوالدة الطفل، ولا ترغب في الانتقام منها، وأنها راقبتها منذ دخولها المستشفى.
ونسبت النيابة للمتهمة تهمة انتحال صفة طبيبة من خلال ارتداء البالطو الأبيض الخاص بالأطباء، واستخدام تلك الحيلة في خطف الطفل محمد حمادة، وقررت النيابة حبس المتهمة وزوجها العرفي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.