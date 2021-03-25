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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مواجهة بين المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش ووالدته

الخميس 25/مارس/2021 - 02:35 م
المتهمة
المتهمة
نجلاء رفاعي
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أخطرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الخميس، بتسليم طفل مستشفى أبو الريش المختطف من سيدة لعدم إنجابها، إلى والدته وابيه، الذين استقبلاه بالأحضان والبكاء وعدم التصديق بأنه على قيد الحياة.

وأجرت النيابة العامة مواجهة قانونية بين والدة طفل أبو الريش المخطوف، والمتهمة باختطافه.

وأكدت المتهمة بعدم معرفتها بوالدة الطفل، ولا ترغب في الانتقام منها، وأنها راقبتها منذ دخولها المستشفى.

ونسبت النيابة للمتهمة تهمة انتحال صفة طبيبة من خلال ارتداء البالطو الأبيض الخاص بالأطباء، واستخدام تلك الحيلة في خطف الطفل محمد حمادة، وقررت النيابة حبس المتهمة وزوجها العرفي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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