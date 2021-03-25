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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

نصائح للحفاظ على البشرة فى الصيف

الخميس 25/مارس/2021 - 02:46 م
البشرة
البشرة
شيماء دهب
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أكدت خبيرة التجميل عبير الهادي أن هناك طرقًا عديدة للحفاظ علي البشرة في فصل الصيف، يجب اتباعها مع ارتفاع درجات الحرارة وينصح باتباع الآتي:

- وضع قليل من ظل الجفون أوتطبيق الأيلاينر المجنح، وضع لمسة خفيفة من أحمر الخدود والشفاه بلون هادئ.

- يرتكز المكياج علي إبراز جمال البشرة ورونقها، ويمتاز هذا النمط من المكياج بأنه موضة متجددة، فهو لوك يناسب كل المناسبات ليلا ونهارا.

-في وسط الجفن العلوي، ضعي ظلال باللون البيج الفاتح أو النيود.

- ضعي القليل من الظلال الذهبية عند زاوية العين الداخلية في وسط الجفن السفلي بفرشاة صغيرة.

- ابدأي الرسم من زاوية العين الداخلية بخط رفيع جدا يوازي رموشك العلوية ثم قومي بتعريضه تدريجيا مع رفعه الي الأعلي باتجاه الحواجب، خاصة إن كنت تتمتعين بعيون دائرية حتي يمنحك شكل عيون بارزة ومسحوبة.

- حددي داخل العين عند خط الرموش السفلية بكحل باللون البنفسجي أو التوتي.

- حددي حواجبك بلون قريب من لون شعرك

- ضعي طبقتين من الماسكارا السوداء علي الرموش لتطويلها وتكثيفها.

- طبقي غسول باللون الدراقي علي شفتيك.

-استكملي اللوك بتطبيق بلاشر باللون الدراقي علي الوجنتين والهلايتر المضئ فوق عضمة الخد.

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