وفد «إينى» الإيطالية يتفقد موقع إنشاء المدرسة التكنولوجية ببورسعيد

أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، يرافقه وفد شركة إينى الإيطالية بحضور ماركو روتوندى مدير عام شركة أيوك للبترول، ومحمود أبواليزيد مدير العلاقات الخارجية، وليونيلو فانى مسئول المشروعات المجتمعية، جولة تفقدية بموقع إنشاء المدرسة التكنولوجية الفنية المتقدمة ومتابعة أعمال تطوير المدرسة الميكانيكية، بحضور دكتور نبوى باهى مدير مديرية التعليم ببورسعيد ومدير التعليم الفنى.وتابع المحافظ الخطوات التنفيذية الخاصة بإقامة مدرسة تكنولوجية فنية متقدمة ببورسعيد وتطوير 3 أقسام لوجستية وإلكترونية وبترولية، وأكد محافظ بورسعيد أن الفترة الحالية تتطلب مزيدا من الاهتمام بالتعليم الفنى، نظرا لتوجه الدولة نحو التوسعات الصناعية، والتى تتطلب المزيد من العمالة الفنية المدربة والمؤهلة لسوق العمل، لافتا إلى أن المحافظة حريصة على زيادة وتطوير المؤسسات التعليمية الفنية اللى توفر للطلاب الخبرات اللازمة لسوق العمل.وشدد المحافظ على الالتزام بالجدول الزمنى للانتهاء من أعمال تطوير المدرسة الميكانيكية قبل بداية العام الدراسى الجديد، مؤكدا على رفع كفاءة الأقسام على أعلى مستوى، بما يؤهل الطلاب لسوق العمل، كما أكد أن إقامة المدرسة التكنولوجية وتطوير أقسام المدرسة الميكانيكة يتم من خلال المشاركة الاجتماعية لشركة إينى الإيطالية، وبالتعاون بين محافظة بورسعيد ووزارة التربية والتعليم ووزارة البترول.وأوضح المحافظ أنه تم التوافق على كافة التسهيلات والإجراءات التى تسهم فى سرعة تنفيذ المدرسة التكنولوجية، والتى تشمل 200 طالب فى المرحلة الأولى منها، وتقدم نظاما دراسيا فنيا تكنولوجيا على أعلى مستوى يؤهل الطلاب لاكتساب الخبرات التى تفيدهم فى سوق العمل والالتحاق بالوظائف المختلفة فى مجال البترول والإلكترونيات وغيرها، موجها الشكر لمؤسسة إينى الإيطالية على تعاونها المثمر والفعال مع محافظة بورسعيد فى مختلف المجالات، ويذكر أن مؤسسة إينى تعاونت سابقا مع المحافظة فى المجالين الصحى والرياضى فى إنشاء وحدة صحية بالحى الإماراتى ووحدة الجرابعة ومركز شباب وتطوير البيت الإيطالى لتحويله لمستشفى.