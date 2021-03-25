رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفد «إينى» الإيطالية يتفقد موقع إنشاء المدرسة التكنولوجية ببورسعيد

الخميس 25/مارس/2021 - 02:52 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد: شيماء رشاد
طباعة
أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، يرافقه وفد شركة إينى الإيطالية بحضور ماركو روتوندى مدير عام شركة أيوك للبترول، ومحمود أبواليزيد مدير العلاقات الخارجية، وليونيلو فانى مسئول المشروعات المجتمعية، جولة تفقدية بموقع إنشاء المدرسة التكنولوجية الفنية المتقدمة ومتابعة أعمال تطوير المدرسة الميكانيكية، بحضور دكتور نبوى باهى مدير مديرية التعليم ببورسعيد ومدير التعليم الفنى.

وتابع المحافظ الخطوات التنفيذية الخاصة بإقامة مدرسة تكنولوجية فنية متقدمة ببورسعيد وتطوير 3 أقسام لوجستية وإلكترونية وبترولية، وأكد محافظ بورسعيد أن الفترة الحالية تتطلب مزيدا من الاهتمام بالتعليم الفنى، نظرا لتوجه الدولة نحو التوسعات الصناعية، والتى تتطلب المزيد من العمالة الفنية المدربة والمؤهلة لسوق العمل، لافتا إلى أن المحافظة حريصة على زيادة وتطوير المؤسسات التعليمية الفنية اللى توفر للطلاب الخبرات اللازمة لسوق العمل.

وشدد المحافظ على الالتزام بالجدول الزمنى للانتهاء من أعمال تطوير المدرسة الميكانيكية قبل بداية العام الدراسى الجديد، مؤكدا على رفع كفاءة الأقسام على أعلى مستوى، بما يؤهل الطلاب لسوق العمل، كما أكد أن إقامة المدرسة التكنولوجية وتطوير أقسام المدرسة الميكانيكة يتم من خلال المشاركة الاجتماعية لشركة إينى الإيطالية، وبالتعاون بين محافظة بورسعيد ووزارة التربية والتعليم ووزارة البترول.

وأوضح المحافظ أنه تم التوافق على كافة التسهيلات والإجراءات التى تسهم فى سرعة تنفيذ المدرسة التكنولوجية، والتى تشمل 200 طالب فى المرحلة الأولى منها، وتقدم نظاما دراسيا فنيا تكنولوجيا على أعلى مستوى يؤهل الطلاب لاكتساب الخبرات التى تفيدهم فى سوق العمل والالتحاق بالوظائف المختلفة فى مجال البترول والإلكترونيات وغيرها، موجها الشكر لمؤسسة إينى الإيطالية على تعاونها المثمر والفعال مع محافظة بورسعيد فى مختلف المجالات، ويذكر أن مؤسسة إينى تعاونت سابقا مع المحافظة فى المجالين الصحى والرياضى فى إنشاء وحدة صحية بالحى الإماراتى ووحدة الجرابعة ومركز شباب وتطوير البيت الإيطالى لتحويله لمستشفى.

موضوعات متعلقة

تعرف على مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2021

«شيلته عشان يلحق امتحانه».. أول تعليق من صاحب صورة «أصدقاء الشدة»

الآن.. اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا

طالع هنا.. موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بالتفصيل


الصور

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

الأكثر قراءة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

رئيس الوزراء يوافق على زيادة 20% في بدل الصحفيين

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تردد قناة مكسبي الرياضية الجديد على النايل سات

إعلان مسلسل نسل الأغراب رمضان 2021

ضبط 311 مهربًا للبشر فى النمسا خلال عام

إسبانيا: البلاد استقبلت 56 ألفًا و180 سائحًا خلال الربع الرابع

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

أطفال «أهل مصر» بمتحف جاير أندرسون

ورش فنية ولقاءات أدبية احتفالا بعيد المنيا القومي

«قصور الثقافة» تواصل الاحتفال بالمرأة المصرية في الغربية

لقاءات أدبية وورش حكي بثقافة بني سويف