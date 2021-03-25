محافظ المنيا يناشد المواطنين بسرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء

ناشد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك من خلال التوجه إلى المراكز التكنولوجية في المراكز والمدن والأحياء، لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائي، والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الدولة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المدة المحددة نهاية مارس الجاري.وأوضح محافظ المنيا أن المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة استقبلت 164 ألفًا و823 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا الاستمرار في استقبال وتلقي الطلبات حتى انتهاء المدة المحددة.وطالب المحافظ رؤساء المراكز التكنولوجية بمد يد العون للمواطنين المخالفين وتقديم كافة التسهيلات لسرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والعمل على تقنين أوضاعهم، وذلك بهدف استرداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي في مراكز التقديم حفاظا على سلامة الجميع.وأضاف المحافظ أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، مشيرًا إلى أنه يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.