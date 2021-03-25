ماس كهربائي وراء حريق محول بالعياط

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، في واقعة نشوب حريق داخل محول كهرباء بقرية الدناوية بدائرة المركز، أن ماسًا كهربائيًا بإحدى الوصلات وراء نشوب الحريق.وتلقى ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محول كهرباء بقرية الدناوية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات؛ وكشفت التحريات الأولية عن أن ماسًا كهربائيًا بإحدى الوصلات وراء نشوب الحريق.تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.