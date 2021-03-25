محافظ كفرالشيخ: توزيع مساعدات مالية على المحتاجين خلال رمضان

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه سيتم تكثيف الحملات بالاشتراك مع الصحة والتموين للمرور على محلات الجزارة والمطاعم ومحلات بيع الطيور والدواجن الحية، وإنشاء غرفة عمليات بمديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها والحد من إجازات الأطباء البيطريين القائمين بالعمل في المجازر، والمرور على مجازر المحافظة لتذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل والمرور على ثلاجات اللحوم المجمدة، بالإضافة إلى إنشاء غرفة عمليات بالمواقع الرئيسية لمحطات الكهرباء وهندسات الكهرباء ومراقبة المواقف وإزالة إشغالات الطرق والعمل على السيولة المرورية.كما وجه المحافظ بتوزيع المساعدات المالية للمحتاجين بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، والالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا داخل المساجد أثناء إقامة الصلاة، لمواجهة التداعيات المحتملة للفيروس أثناء الشهر الكريم، وتوفير الإضاءة اللازمة للمساجد وأعلى المآذن احتفالًا بالشهر الكريم.وشدد محافظ كفرالشيخ على عمل نوبتجيات من الأطباء والأجهزة المعاونة بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وتكثيف الحملات المرورية على المستشفيات، والعمل على توفير الرعاية الصحية للمواطنين ورفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف وتنظيم نوبتجية بإدارة الصيدلة لتوفير المستلزمات وأدوية الطوارئ وبنك الدم الرئيسي لتوفير فصائل الدم للحالات الطارئة.وأضاف محافظ كفرالشيخ أن جميع أجهزة المحافظة تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك مقدمًا التهنئة لأبناء وأهالي المحافظة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.