«والده رفض يشتري موتوسيكل».. انتحار طالب بـ«بالحبة القاتلة» في المنوفية

استقبل مستشفى تلا المركزي جثة طالب من مركز تلا بمحافظة المنوفية، انتحر باستخدام حبوب حفظ القمح السامة، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة تلا بقيادة المقدم أحمد الشافعي رئيس المباحث، إلي مكان الواقعة لمعرفة الملابسات وأسباب الانتحار وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.تلقي اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بوفاة طالب يدعي "أ.ر" مقيم بإحدي قري دائرة المركز، بعد حصوله علي حبوب حفظ القمح السامة بسبب خلافات أسرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.وبسؤال شهود الواقعة وأسرته، أكدوا أن الطالب كان قد طلب من والده شراء دراجة نارية "موتوسيكل" ولكنه رفض ذلك، ما أدى إلى مروره بضائقه نفسية وقرر الانتحار.حرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بعرض الجثة علي الطب الشرعي ثم صرحت بدفن الجثمان.