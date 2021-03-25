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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الوقوف على قدم واحدة».. جديد الثقافة الجديدة لـ مونيكا عزيز

الخميس 25/مارس/2021 - 02:25 م
مونيكا عزيز
مونيكا عزيز
نضال ممدوح
طباعة
صدرت حديثا عن دار الثقافة الجديدة للنشر والتوزيع٬ رواية جديدة بعنوان "الوقوف على قدم واحدة"٬ من تأليف مونيكا نبيل عزيز.

ومما جاء في الرواية: "يدور هذا التساؤل في ذهنك وأنت تعتصر مخك للبحث عن إجابة. تحدق في زوجتك الملقاة على أرض الصالة. أطفالك في الحجرة المغلقة يبكون ويصرخون ويدقون الباب بعنف. تصيح بصوت عال في هيستيريا طالبا منهم أن يخرسوا. اخرسوا قليلا يا حمقى.. أريد أن أفكر.. كيف انتهى بك الحال هكذا؟

كنت بخير.. استعدت عملك وبدأت توفر مالا كافيا لسداد ديونك واحتياجات المنزل. كانت علاقتك بزوجتك قد تحسنت. لم تعد تبكي ليلا كعادتها، صارت أهدأ بالا وهي تساعد الأطفال في المذاكرة. فلماذا ساء كل شيء فجأة؟ لماذا قامت ثورتك وشتمتها؟ ألأنها لم تعد لك قدح من القهوة؟ أم لأنها في وقت الحيض فلم تمارسا الجنس منذ أربعة أيام؟ كيف صفعتها بهذا العنف؟ هل بدت لك مستفزة بردودها المنطقية، أم شعرت أنها ضعيفة بجسدها الصغير الخائف؟ تفكر في لحظات كنت فيها أنت الطرف الواهن، تستعيد مخاوفك.

حين كان صوت المفتاح يدور في باب الزنزانة الصغيرة المعتمة، وجهك يغطيه الكيس القماشي الأسود فلا ترى شيئا، بنطالك ينتزع عنك عنوة. البلاط البارد يلامس ركبتك العارية وكف يدك ينطبع علي الأرض في الوضع الذي يجبرونك على اتخاذه. تتذكر صراخك من الوجع الذي يعقبه فورا نزول الهراوة على رأسك.

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