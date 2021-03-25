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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تخفيض 15 سلعة أساسية بمعارض «أهلا رمضان»

الخميس 25/مارس/2021 - 02:25 م
جريدة الدستور
صلاح عامر
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أكد المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، أنه تم الاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى والغرف التجارية والعارضين في معارض أهلا رمضان والشركات على تخفيض نحو 15 سلعة أساسية أبرزها تخفيض سعر السكر إلى 7 جنيهات و25 قرشا، والأرز بسعر 7.75 قرشا، والزيت بسعر يتراوح ما بين 12 جنيها إلى 13 جنيها، والعدس بسعر يتراوح ما بين 8.50 قرشا إلى 900 قرشا، والمكرونة بسعر 2.75 قرشا إلى 300 قرشا، والبلح بسعر يتراوح ما بين 7 جنيهات إلى 9 جنيهات، واللحوم البرازيلية ما بين 55 جنيها إلى 65 جنيها، والدواجن المجمدة بـ30 جنيها و35 جنيها، وقمر الدين بـ10 جنيهات، والسمنة بـ16 و17 جنيها، والصلصة بـ5 جنيهات.

وأضاف "خليل" لـ"الدستور" أن كل العارضين ملتزمين بكافة التخفيضات في جميع المعارض.

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