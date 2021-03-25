الكرملين: مستعدون لإجراء حوار متكافئ مع الناتو

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن بلاده مستعدة لإجراء محادثة متكافئة مع حلف شمال الأطلسي "الناتو".وقال بيسكوف في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: إن" موسكو مستعدة لإجراء محادثة موضوعية على قدم المساواة والاحترام المتبادل مع أعضاء حلف الناتو، ولكن حتى الآن لا توجد مثل هذه المبادرات من جانب زملائنا".وفي نفس الوقت، وصف بيسكوف الضغط، الذي تتعرض له بلاده من جانب الغرب، بأنه سياسة "القوى الناعمة" التي تسعى لتحقيق أهداف قاسية.يُذكر أن مستشار وزير دفاع الروسي، أندريه إيلنيتسكي، قال في مقابلة مع مجلة "أرسنال الوطن" الروسية في وقت سابق من اليوم: إن "الغرب بقيادة الولايات المتحدة، وبهدف تجنب المواجهة العسكرية المباشرة مع روسيا، يشن حربًا من نوع جديد ضد روسيا، وهي حرب على العقول وطريقة حياة وتفكير المواطنين الروس".