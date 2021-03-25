مصرع 5 بانهيار جليدى فى باكستان

لقي خمسة أشخاص مصرعهم في باكستان اليوم الخميس جراء انهيار جليدي بمقاطعة "نيلام" بالجانب الباكستاني من إقليم "كشمير".وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن الانهيار الجليدي ضرب أحد المنازل وتسبب في دفن جميع أفراد الأسرة البالغ عددهم خمسة أشخاص، مضيفة أنه تم انتشال جثث سيدة وطفليها، فيما لا زال البحث جاريا عن بقية جثث الضحايا.