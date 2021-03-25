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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تعليم القليوبية» يشدد على جاهزية المدارس لامتحانات الشهور

الخميس 25/مارس/2021 - 02:22 م
ياسر محمود وكيل
ياسر محمود وكيل
نورهان عبدالرحمن
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اجتمع ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بمديري عموم الإدارات التعليمية بمحافظة القليوبية، وبحضور سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والدكتور محمد عبدالرشيد مدير عام التعليم العام، والمهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفني، وسامح مصطفي مدير أمن المديرية، وتحت إشراف العلاقات العامة بالمديرية بقيادة محمد حسن جاد مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

ورحب مديرى الإدارات وهنأ الجميع بقدوم شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات بعد التعرف عليهم وناقش معهم ضرورة الالتزام بالكتاب الدورى (٣١٧) لسنة٢٠٢٠م بشأن إلزام العاملين والمواطنين المتعاملين بالجهات الحكومية بالإجراءات الاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وشدد على سرعة تجهيز المدارس الفنية التي يتم تحويلها إلي مدارس فنية عسكرية والانتهاء من توفير مايلزم الفصل التعليمي بها.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة التخلص من الرواكد بالمدارس بالطرق القانونية من مقاعد خشبية وحديدية وضرورة المتابعة الجيدة للمدارس والاهتمام بالمنظر الجمالي بها.

وأشار إلى ضرورة تكثيف المتابعات اليومية للمدارس والتركيز على الاهتمام بالأنشطة اللاصفية داخل المدارس لجذب الطلبة للمدارس والاهتمام بالصيانة الدورية للمدارس والاهتمام بالمنظر الجمالي للمدارس حفاظا على أبنائنا الطلاب.

وناقش مع مديرى الإدارات المشاكل التي تواجههم والاستماع الجيد لكل مدير علي حدة ومناقشة أهم المقترحات المقدمة لتطوير العمل بالإدارات التعليمية ومحاولة تخطي العقبات والسلبيات بطرق سريعة وفق الامكانات المتاحة.

وأكد على ضرورة جاهزية المدارس وتوفير كافة الإمكانات بها لأداء الطلبة للامتحانات الشهرية في ظل الاجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي حفاظا على صحة الطلبة والعاملين بالمدارس.

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