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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة المنوفية تعلن عن قافلة طبية بقرية شما ضمن «حياة كريمة»

الخميس 25/مارس/2021 - 02:20 م
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
ولاء القاضى
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أعلنت جامعة المنوفية عن تنظم الإدارة العامه لرعاية الشباب إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافيه والتطوعية، الإدارة العامه للجامعات، بوزارة الشباب والرياضه قافلة طبية لخدمة أهالى طي قرية شما مركز أشمون محافظة المنوفية، إحدى قرى مبادرة حياة كريمة التى يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحددت جامعة المنوفية، ووزارة الشباب والرياضة ميعاد القافلة الشاملة التي تستهدف قرية شما ضمن مبادرة حياة كريمة، يوم الأحد الموافق 28 مارس الجاري فى عدد من التخصصات الطبية منها الأطفال والباطنة والأنف والأذن والحنجرة والعظام والجلديه والرمد.

ومن المقرر أن تكون القافلة الشاملة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير التعليم العالي القافلة تحت رعاية والدكتور عادل السيد مبارك، وإشراف الدكتورة نانسى أسعد يوسف نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد جميل شاهين مدير عام الإدارة العامه لرعاية الشباب بجامعة المنوفية.
جامعة المنوفية تعلن عن قافلة طبية بقرية شما ضمن «حياة كريمة»
جامعة المنوفية تعلن عن قافلة طبية بقرية شما ضمن «حياة كريمة»
جامعة المنوفية تعلن عن قافلة طبية بقرية شما ضمن «حياة كريمة»
جامعة المنوفية تعلن عن قافلة طبية بقرية شما ضمن «حياة كريمة»
جامعة المنوفية تعلن عن قافلة طبية بقرية شما ضمن «حياة كريمة»
جامعة المنوفية تعلن عن قافلة طبية بقرية شما ضمن «حياة كريمة»

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