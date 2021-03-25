جامعة المنوفية تعلن عن قافلة طبية بقرية شما ضمن «حياة كريمة»

أعلنت جامعة المنوفية عن تنظم الإدارة العامه لرعاية الشباب إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافيه والتطوعية، الإدارة العامه للجامعات، بوزارة الشباب والرياضه قافلة طبية لخدمة أهالى طي قرية شما مركز أشمون محافظة المنوفية، إحدى قرى مبادرة حياة كريمة التى يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي.وحددت جامعة المنوفية، ووزارة الشباب والرياضة ميعاد القافلة الشاملة التي تستهدف قرية شما ضمن مبادرة حياة كريمة، يوم الأحد الموافق 28 مارس الجاري فى عدد من التخصصات الطبية منها الأطفال والباطنة والأنف والأذن والحنجرة والعظام والجلديه والرمد.ومن المقرر أن تكون القافلة الشاملة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير التعليم العالي القافلة تحت رعاية والدكتور عادل السيد مبارك، وإشراف الدكتورة نانسى أسعد يوسف نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد جميل شاهين مدير عام الإدارة العامه لرعاية الشباب بجامعة المنوفية.